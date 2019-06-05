В Латвии погибла офицер вооруженных сил Албании

В Латвии в результате взрыва мины погибла лейтенант вооруженных сил Албании, пишет издание Albanian Daily News.
"В Латвии подорвалась на мине и погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай. Двое других военных, майор Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капаж, получили ранения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что албанские военные находились в Латвии в качестве представителей батальонной группы НАТО. О деталях инцидента не сообщается.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал выздоровления пострадавшим.
"Латвия очень благодарна нашему союзнику Албании за ее вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", - заявил министр.
Напомним, что в январе конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA)подорвался на мине, два миротворца погибли, несколько получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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