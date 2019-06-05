Талибы атаковали военных в Афганистане: 25 погибших

Боевики группировки "Талибан" напали на военный контрольно-пропускной пункт на западе Афганистана, убив по меньшей мере 25 военных. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Anadolu со ссылкой на вице-спикера совета в провинции Фарах Шаха Мехмуда Наими.

"В результате нападения талибов погибли 25 солдат на западе Афганистана", - говорится в сообщении.

По данным издания, десятки талибов напали на военный КПП в провинции Фарах, на границе с Ираном, в воскресенье ночью. Отмечается, что атака продолжалась до самого утра.

Отмечается, что позже боевики взяли на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее по меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в провинции Бадгис после того, как его штурмовали около 500 боевиков "Талибана". После этого началась операция против боевиков, в ходе которой погибли более ста человек.

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Источник: korrespondent.net