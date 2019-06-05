Сектор Газа в огне. Крупнейшая битва за пять лет

Выходные принесли крупнейшие столкновения в Секторе Газа за последние пять лет.

Известно о гибели, как минимум, четырех израильтян и 23 палестинцев.

В Секторе Газа угрожают сорвать проведения песенного конкурса Евровидение-2019 в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным продолжать нанесение массированных ударов.

С чего началось

В пятницу, 3 мая на границе сектора Газа и Израиля в пятницу проходили традиционные акции протеста против блокады региона. В Израиле считают, что блокада остановит снабжение боевиков оружием.

Во время одной из акций двое солдат армии Израиля, охранявшие забор на линии разграничения, были ранены из огнестрельного оружия. В ответ израильский беспилотник поразил пост ХАМАС на территории сектора, жертвами удара стали два боевика. За этим последовали стычки участников демонстраций с солдатами на линии разграничения, в результате которых пострадали около 50 человек.

Обстрелы

Рано утром, 4 мая, начался массированный обстрел из Газы по Израилю. Всего, по данным израильской армии, по территории страны за двое суток было выпущено 690 ракет, 240 из них перехватила система противоракетной обороны страны Железный купол.

В результате попаданий ракет погибли четыре человека — это первый с 2014 года случай гибели мирных жителей Израиля при обстрелах из Газы.

Израиль обстрелял 350 объектов, принадлежащих ХАМАС и Исламскому джихаду.

EPA

Последствия обстрелов в Секторе Газа

Жертвами авианалетов стали 23 палестинца, в том числе беременная женщина и ее годовалая племянница. Однако, израильские военные утверждают, что они погибли от случайного попадания ракеты, выпущенной ХАМАС. В результате одного из авианалетов был разрушен офис турецкого информагентства Анадолу.

Днем 5 мая армия Израиля сообщила об убийстве крупного деятеля ХАМАС, отвечавшего за финансовые потоки из Ирана - Хамеда Хамдана аль-Ходара, ракета прилетела прямо в его машину.

EPA Машина Хамеда Хамдана аль-Ходара

Что дальше

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары по террористическим элементам" в Газе, а также а также переправить к границе с сектором дополнительные танки, пехоту и артиллерию. Политик заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы.

Нетаньяху сказал, что вооруженные силы страны вокруг Газы будут усилены танковыми, артиллерийскими и пехотными подразделениями.

EPA

Группировка Исламский джихад выпустила заявление, в котором пообещала не допустить проведения Евровидения-2019 в Израиле. Песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, с 4 мая в страну начали приезжать его участники для репетиций. Организаторы уже заявили, что ситуация вокруг сектора Газа не помешает его проведению.

В понедельник палестинские боевики заявили, что договорились о прекращении огня с армией Израиля. Перемирие вступило в силу в 04:30 6 мая, сообщает The Jerusalem Post. Утром израильские военные сняли все ограничения для жителей приграничных с Газой районов.

Источник: korrespondent.net