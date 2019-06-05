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06. 05. 2019

В Германии выпал снег и ожидаются заморозки

В ряде регионов Германии всего за несколько недель до начала метеорологического лета выпал снег. Снег выпал в горах Гарц, в частности, на горе Броккен, передает Euronews.

Синоптики прогнозируют, что холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля.

Ранее сообщалось, что юг Франции накрыло майским снегом. Снежный покров усложнил ситуацию на дорогах. До конца недели улучшений погодных условий не предвидится.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в мае. Климатическое лето начнется сначала на Закарпатье и в южных регионах, а во второй половине месяца ожидается по всей украине.

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Источник: korrespondent.net

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