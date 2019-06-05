Лавров обсудил с Помпео международные конфликты

Переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео были конструктивными, обсуждались вопросы стратегической стабильности и ситуация в отдельных регионах. Об этом заявил в понедельник, 6 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с американским коллегой, передает ТАСС.

"Мы обсудили целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня и в ООН, и в целом в международных отношениях, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что представители США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, последствия такого сценария были бы катастрофическими.

"Я из моих контактов с американскими и другими коллегами - европейскими, латиноамериканскими - не вижу сторонников безоглядного военного решения. Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим", - подчеркнул Лавров. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у американских дипломатов такое понимание.

Глава МИД РФ заявил, что в ходе его встречи с госсекретарем США был сделан акцент на реальную политику, а не на публичные высказывания.

"Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило не относящиеся к реальной политике. Мы старались концентрироваться на реальной политике. Нам это удалось", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, обсуждались ли перспективы военного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее Лавров озвучил ожидания от Зеленского по Донбассу. В Москве ожидают, что новое руководство Украины будет соблюдать минские соглашения в рамках "нормандского формата".

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Источник: korrespondent.net