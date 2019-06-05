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06. 05. 2019

Израиль обстрелял сектор Газа: число жертв возросло до 31

Число жертв среди палестинцев в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31. Такие данные приводит в понедельник, 6 мая, телеканал Al-Hadath.

Как сообщалось, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО Железный купол. В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по сектору Газа.

В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

Сектор Газа в огне. Крупнейшая битва за пять лет

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Источник: korrespondent.net

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