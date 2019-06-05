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06. 05. 2019

Миллион животных и растений находится под угрозой исчезновения - ООН

В ООН предупреждают, что около одного из восьми миллионов видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли в ближайшее десятилетие, говорится в докладе ООН.

В докладе отмечается, что в организации пришли к такому выводу, проанализировав изменения в природе за последние 15 лет. Серьезные проблемы касаются как видов, обитающих на суше, так и видов, живущих в океанах, морях и реках.

"Более полумиллиона видов животных и растений на суше не имеют среды обитания, необходимой для их выживания в течение длительного периода времени", - утверждается в докладе ООН.

При этом уменьшение численности видов произойдет в ближайшие 10 лет, если их среда обитания не будет восстановлена, подчеркивают в организации.

Кроме того, в ООН сообщили, что люди ежегодно сбрасывают в реки и океаны до 400 млн тонн тяжелых металлов, токсичных веществ и других отходов. Это, в частности, привело к тому, что треть мировых рыбных запасов оказалась на грани истощения.

Ожидается, что в 2020 году мировые лидеры проведут в Китае ключевую встречу по вопросу биологического разнообразия под эгидой ООН. Специалисты надеются на принятие международного документа для улучшения ситуации в области защиты вымирающих видов.

Ранее ученые проанализировали мировой океан в 80 различных точках по всей планете и обнаружили около 200 тысяч видов вирусов.

В Антарктиде исчезла одна из крупнейших колоний пингвинов

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Источник: korrespondent.net

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