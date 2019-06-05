Авиакатастрофа в РФ: один из черных ящиков сильно поврежден

Параметрический регистратор сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ100 подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета РФ.
В сообщении МАК указано, что специалисты Научно-технического центра скопировали полетную информацию и подготовили ее для расшифровки и анализа.
Комиссия по расследованию пообещала предоставить предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
В результате аварии погиб 41 человек. По предварительным данным, среди пострадавших есть гражданин Украины.
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Источник: korrespondent.net
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