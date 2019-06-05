Авиакатастрофа в РФ: один из черных ящиков сильно поврежден

Параметрический регистратор сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ100 подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета РФ.

При этом отмечается, что звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

В сообщении МАК указано, что специалисты Научно-технического центра скопировали полетную информацию и подготовили ее для расшифровки и анализа.



Комиссия по расследованию пообещала предоставить предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.



Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В результате аварии погиб 41 человек. По предварительным данным, среди пострадавших есть гражданин Украины.

Авиакатастрофа в РФ: экипаж рассказал подробности

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net