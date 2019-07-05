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07. 05. 2019

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

 
На востоке Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила Геологическая служба США (USGS).
 
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21.19 по времени UTC (00.19 вторника по киевскому времени).
 
Эпицентр располагался в 33 километрах к северо-западу от города Булоло. Очаг залегал на глубине 126,9 километра.
 
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в октябре прошлого года у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия землетрясений. Магнитуда первых и самых мощных подземных толчков составила 7,0.
 
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Источник: korrespondent.net

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