В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

На востоке Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21.19 по времени UTC (00.19 вторника по киевскому времени).

Эпицентр располагался в 33 километрах к северо-западу от города Булоло. Очаг залегал на глубине 126,9 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.



Напомним, в октябре прошлого года у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия землетрясений. Магнитуда первых и самых мощных подземных толчков составила 7,0.

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Источник: korrespondent.net