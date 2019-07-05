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07. 05. 2019

Полиция Шри-Ланки отчиталась о судьбе причастных к взрывам

 
Все подозреваемые в причастности к взрывам на Шри-Ланке, либо арестованы, либо погибли. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника полиции страны.
 
По информации правоохранителей, также были изъяты оборудование и материалы для изготовления бомб, которые преступники планировали применить во время новых атак.
 
Указано, что взрывы были осуществлены двумя малоизвестными местными исламистскими группировками − National Tawheed Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim (JMI).
 
При этом ответственность за многочисленные взрывы взяло на себя ИГ.

Напомним, 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали.

По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

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Источник: korrespondent.net

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