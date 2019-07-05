Полиция Шри-Ланки отчиталась о судьбе причастных к взрывам

Все подозреваемые в причастности к взрывам на Шри-Ланке, либо арестованы, либо погибли. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника полиции страны.

По информации правоохранителей, также были изъяты оборудование и материалы для изготовления бомб, которые преступники планировали применить во время новых атак.

Указано, что взрывы были осуществлены двумя малоизвестными местными исламистскими группировками − National Tawheed Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim (JMI).

При этом ответственность за многочисленные взрывы взяло на себя ИГ.

Напомним, 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

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Источник: korrespondent.net