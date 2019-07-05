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07. 05. 2019

Падение самолета в Мексике: власти подтвердили гибель 13 человек

 
Жертвами авиакатастрофы на севере Мексики в штате Коауила стали 13 человек. Об этом в понедельник, 6 мая, собщило министерство общественной безопасности региона.
 
Отмечается, что речь идет о трех членах экипажа и десяти пассажирах воздушного судна, которое потерпело крушение "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила".
 
По предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку. Ведется расследование. 
 

Cмотрите фотогалерею: Падение самолета в Мексике: власти подтвердили гибель 13 человек

 
Напомним, пассажиры Bombardier Challenger 601 возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что на борту находился 21 человек.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 29 ноября 2016 года в Колумбии потерпел крушение бразильський самолет, на борту которого находилась футбольная команда Шапекоэнсе. В результате аварии шесть человек получили ранения и 71 человек погиб.

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Источник: korrespondent.net

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