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07. 05. 2019

Генсек НАТО обсудил покупку Турцией С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Турцию в понедельник, 6 мая, провел переговоры о планируемой Анкарой покупке российских зенитных комплексов С-400.

Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами.

Помимо этого, вопрос покупки Турцией российских комплексов может обострить противоречия между Анкарой и прочими странами-членами НАТО. 

В Вашингтоне уже заявили о возможности санкций в отношении Турции.

Столтенберг заметил, что каждый партнер Североатлантического альянса может сам решать, какое вооружение покупать, однако его волнуют возможные последствия приобретения Турцией С-400.

По его словам, следовало бы избежать введения одной страной НАТО санкций в отношении другой страны-члена альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день заявил, что его правительство хочет сохранить свои "сильные позиции" в НАТО, однако дискуссии о покупке С-400 он отвергает. Решение относится к "суверенным правам" Турции.

В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир  сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы С-400 к октябрю 2019 года.

Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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