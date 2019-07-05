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07. 05. 2019

СМИ узнали об основной версии авиакатастрофы в РФ

 
Эксперты сходятся во мнении, что катастрофа самолета SSJ-100 компании Аэрофлот наиболее вероятно произошла из-за ошибок экипажа, который, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, что привело к повреждению воздушного судна и пожару. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила газета Коммерсант. 

По информации издания, первой ошибкой летчиков стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, попав в далеко не катастрофическую ситуацию с отключением автоматики, они поторопились приземлиться вместо того, чтобы продержаться несколько часов в воздухе и выжечь лишний керосин. 

Пожар на воздушном судне оказался очень сильным еще и потому, что после попадания молнии самолет садился с неизрасходованным запасом горючего, а максимальная масса создавала дополнительные трудности при посадке.

В процессе приземления члены экипажа, как полагают авиаэксперты, продемонстрировали крайне слабую пилотажную подготовку.
 
В результате прыжков на взлетно-посадочной полосе многие пассажиры, которые находились в задней части самолета, получили травмы, а потому шансов самостоятельно выбраться из загоревшегося лайнера у них практически не было, указывает издание.
 
Также Коммерсант получил информацию, что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями и по их результатам они не приводят к возгораниям на воздушном судне и потерям его управления. 
 
Другой источник газеты отметил, что за время эксплуатации SSJ 100 в них 13 раз попадали молнии, но ни один из этих инцидентов не повлиял на работу машины в воздухе.
 
Также имеются вопросы и к наземным службам аэропорта Шереметьево, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.
 
Коммерсант подчеркивает, что окончательные выводы о причинах катастрофы сделают специалисты Межгосударственного авиационного комитета РФ и генерал из Следственного комитета, являющийся специалистом по расследованию терактов.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. 

В результате аварии погиб 41 человек. 

Ранее сообщалось, что среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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Источник: korrespondent.net

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