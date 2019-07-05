США начали переброску войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил о том, что на Ближний Восток направлены авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков. Об этом глава Пентагона написал в Twitter 6 мая.

Шанахан объяснил данное решение "серьезной угрозой со стороны армии иранского режима".



По его словам, переброска войск необходима с целью пресечения различного рода провокаций со стороны Тегерана.

По информации Reuters, слова министра обороны основаны на полученной разведывательной информации. Речь якобы идет о непосредственной угрозе в отношении американских военнослужащих в Ираке и союзников США в регионе.

В настоящее время в Ираке находятся 5200 американских военных.

Ранее о намерении перебросить дополнительные силы на Ближний Восток заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



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Источник: korrespondent.net