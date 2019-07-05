Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2019, вторник, 06:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
07. 05. 2019

США начали переброску войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил о том, что на Ближний Восток направлены авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков. Об этом глава Пентагона написал в Twitter 6 мая.

Шанахан объяснил данное решение "серьезной угрозой со стороны армии иранского режима".

По его словам, переброска войск необходима с целью пресечения различного рода провокаций со стороны Тегерана.

По информации Reuters, слова министра обороны основаны на полученной разведывательной информации. Речь якобы идет о непосредственной угрозе в отношении американских военнослужащих в Ираке и союзников США в регионе.

В настоящее время в Ираке находятся 5200 американских военных. 

Ранее о намерении перебросить дополнительные силы на Ближний Восток заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.