Катар выделит палестинцам $480 миллионов

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился выделить 480 миллионов долларов палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередной эскалации с Израилем. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Катара.

Отмечается, около 300 миллионов долларов выделяется Палестинской национальной администрации в виде грантов и займов на развитие здравоохранения и образовательного сектора.

Еще 180 миллионов будет направлено на поддержку действующих в регионе гуманитарных программ, а также на проведение работ по предоставлению всем жителям палестинских территорий постоянного доступа к электроэнергии.

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Источник: korrespondent.net