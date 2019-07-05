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07. 05. 2019

Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган

Ниагарский водопад в понедельник, 6 мая, в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи Великобритании, сообщает CBC.

Так, в честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.

Отмечается, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.

Накануне сообщалось, что Меган Маркл родила мальчика. Роды начались еще рано утром. Принц Гарри находился рядом с Меган и оказывал ей поддержку. Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

Позже принц Гарри лично рассказал журналистам о родах Меган Маркл.

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Источник: korrespondent.net

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