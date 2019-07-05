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07. 05. 2019

Суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент

Бывший глава правительства Каталонии и лидер местных сепаратистов Карлес Пучдемон сможет принять участие в выборах в Европарламент. Об этом говорится в заявлении мадридского административного суда, объявленном его представителем в понедельник, 6 мая.

Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, ранее запрещающей Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европейский парламент.

Накануне, 5 мая, Верховный суд Испании принял решение, согласно которому запрет испанской избирательной комиссии по Пучдемону и его соратникам не имел юридических оснований. Согласно решению судей, участие в выборах является "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции, а бегство из страны не является причиной для невозможности быть избранным.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону, Комино и Понсати в праве баллотироваться в Европарламент. Причиной отказа может быть тот факт, что лидеры сторонников каталонской независимости не находятся на территории Испании и скрываются от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонии независимости.

О своем желании продолжить свою борьбу за каталонскую независимость как депутат Европарламента Пучдемон заявил 10 марта. "Пришло время сделать еще один шаг к интернационализации права Каталонии на самоопределение: просто из сердца Европы на встречу всего мира", – написал Пучдемон на своей странице в соцсети Twitter, находясь в Бельгии.

Выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая 2019 года.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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