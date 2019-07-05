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07. 05. 2019

В Турции отменили итоги выборов мэра Стамбула

Центральная избирательная комиссия Турции вынесла решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула и провести их повторно. Об этом сообщило Анадолу в понедельник, 6 мая.

"За отмену результатов выборов и проведение повторного голосования высказались семеро из 11 членов Центральной избирательной комиссии. Четверо членов комиссии выступили против такого решения", – говорится в сообщении.

Решение принято на основании обращения правящей Партии справедливости и развития (ПСР), заявившей о серьезных нарушениях в ходе выборов в мегаполисе.

Новые выборы мэра Стамбула состоятся 23 июня.

Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В Стамбуле победу одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра от ПСР.

В НРП уже отреагировали на решение турецкой ЦИК. "Это незаконно – побеждать ПРС. Эта система, которая перевешивает волю народа и пренебрегает законом, не является ни демократической, ни законной. Это обычная диктатура", – написал в Twitter заместитель председателя НРП Онурсал Адигюзель.

После отмены местных выборов в Стамбуле Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения, сообщает DW.

"Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", – заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

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Источник: korrespondent.net

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