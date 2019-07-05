Мэй ведет тайные переговоры о новом референдуме по Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, Мэй рассматривает все варианты развития событий, в том числе и проведения нового референдума.

Парламент Великобритании уже трижды проваливал голосование по соглашению о выходе страны из ЕС, потому Мэй на этой неделе хочет договориться о поддержке с оппозиционной Лейбористской партией. В случае если эти переговоры будут неуспешными и лейбористы не согласятся пойти на сделку, премьер-министр не исключает варианта о вынесении вопроса о выходе страны из Евросоюза на референдум. Сейчас, как добавляют в издании, в офисе Мэй эту информацию отрицают.

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Источник: korrespondent.net