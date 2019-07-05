В ЕС выбрасывают 20% продуктов

В ЕС хотят сократить потери производимого продовольствия, которые на данный момент в странах сообщества достигают 20%. Для этого Еврокомиссия предлагает ввести общую для ЕС методологию мониторинга потерь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба ЕК.

"Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, являющиеся основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов в качестве ключевого приоритета", - отметил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Новая методика учета, так называемый "Делегированный акт", дает четкое определение содержания термина "пищевые потери". Она предусматривает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.

На основе такой методологии страны ЕС должны к 2020 году создать собственные мониторинговые системы. Как ожидается, Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года. Это даст возможность принимать меры для их уменьшения как на уровне пищевой промышленности, так и на этапе потребления и утилизации остатков.

Напомним, в мире от голода страдают 821 млн человек. Наибольшее число людей, испытывающих недостаток в продовольствии, живут в Африке к югу от Сахары.

Ранее сообщалось, что в КНДР снизили продовольственную норму до 300 граммов в день.

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Источник: korrespondent.net