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07. 05. 2019

На Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

Сотрудники полиции Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов группировки Джамаат ат-Таухид аль-Ватания в центральной части страны. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает местное издание Adaderana.

Утверждается, что база находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо Захрана Хашима.

Последние репетиции терактов в день Пасхи были проведены 17 апреля с участием Захрана, – говорится в сообщении.

Владелец здания задержан полицией, на месте продолжаются следственные мероприятия.

Cмотрите фотогалерею: На Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

Накануне полиция Шри-Ланки отчиталась о судьбе причастных к взрывам. По данным силовиков, все подозреваемые либо убиты, либо арестованы.

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Источник: korrespondent.net

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