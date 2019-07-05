Конгрессу США отказали в доступе к налоговым декларациям Трампа

Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Стивен Мнучин, сообщает во вторник, 7 мая Интерфакс.

"Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью к оперативным действиям, я информирую вас о том, что у министерства может не оказаться возможности исполнить запрос в рамках правового поля", - говорится в письме главы Минфина США, которое было направлено главе комитета по путям и средствам Палаты представителей, демократу Ричарду Нилу.

По его словам, "запрос комитета беспрецедентен", и в связи с ним "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

Как пишет газета The New York Times, в свою очередь Ричард Нил заявил, что "он проконсультируется с адвокатом".

Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы. Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но "пока мало что известно об эффективности этой программы".

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net