В Афганистане уничтожили 150 талибов и 68 нарколабораторий

По меньшей мере 150 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы, 68 лабораторий по производству наркотиков уничтожены в результате совместных авиаударов сил коалиции во главе США и афганскими вооруженными силами в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом накануне сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на официальные лица страны.

"Силы коалиции и национальные силы обороны и безопасности Афганистана провели совместные точечные авиаудары в (районе – ред.) Баква, в (провинции – ред.) Фарах. 68 лабораторий по производству наркотиков, ежедневно приносивших террористам "Талибана" доход на сумму 1 миллион долларов, уничтожены. 150 талибов убиты и 40 ранены", – говорится в сообщении.

Утверждается, что были разрушены лаборатории, производящие метамфетамин, который в шесть раз дороже героина.

Накануне сообщалось, что в Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей "Исламского государства". Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку ИГИЛ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.

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Источник: korrespondent.net