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07. 05. 2019

Австралийка запустила в премьер-министра яйцом

В Австралии девушка запустила в премьер-министра страны Скотта Моррисона яйцо во время политического мероприятия в штате Новый Южный Уэльс. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что яйцо попало в голову политика, а 24-летняя девушка была задержана полицией.

Позже она заявила, что ее "действия говорят сами за себя". Таким образом девушка протестовала против миграционной политики Австралии.

Речь идет, в частности, об австралийском центре для приема беженцев на острове Манус в Папуа - Новой Гвинее. Центр был закрыт в конце 2017 года. Многие мигранты отказались его покинуть, после чего их стали выселять с применением силы.

Отмечается, что миграционную политику Австралии неоднократно критиковали в ООН, правозащитных группах и СМИ.

Ранее сообщалось, что главу райсовета Броваров забросали яйцами. Инцидент произошел в ходе сессии райсовета.

А в ноябре прошлого года под Радой митингующие забросали яйцами нардепа.

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Источник: korrespondent.net

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