В Стамбуле прошли протесты из-за отмены результатов выборов

Турецкая оппозиция осудила Верховный избирательный совет за решение о проведении повторных выборов в Стамбуле 23 июня, пишет BBC.

Кандидат от главной оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу, победивший на выборах и уже получивший мандат мэра Стамбула, назвал решение избирательного совета предательским.

Он призвал своих сторонников сохранять спокойствие и объединиться, чтобы победить на выборах снова. Голосование, которое состоится 23 июня, вызвало протесты в городе.

Сотни жителей собрались в нескольких районах Стамбула, стуча кастрюлями и сковородками и выкрикивая антиправительственные лозунги.

Представитель правящей Партии справедливости и развития в избирательном совете Реджеп Озел заявил, что повторные выборы назначили из-за того, что некоторые должностные лица на участках не были государственными служащими, а некоторые документы о результатах не были подписаны.

Но заместитель председателя РНП Онурсал Адигузел сказал, что решение о повторных выборах показало то, что в Турции является незаконным выиграть у правящей партии.

Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В Стамбуле победу одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра от ПСР.

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Источник: korrespondent.net