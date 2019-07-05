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07. 05. 2019

Помпео передумал ехать в Берлин к Меркель

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео отменил визит в Берлине, где должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом сообщило во вторник, 7 мая, посольство США в Берлине.

"К сожалению, мы должны перенести встречи в Берлине в связи с неотложными вопросами", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что "с нетерпением ожидают переноса" переговоров, а Помпео очень надеется оказаться в Берлине.

В МИД ФРГ в свою очередь подтвердили, что запланированная встреча Помпео с Маасом не состоится. Причины внешнеполитическое ведомство Германии не указало.

Изначально ожидалось, что в Берлине Помпео обсудит с Меркель и Маасом отношения Запада и России, ситуацию в Украине и в Венесуэле.

Как сообщалось, накануне Помпео в Финляндии провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Источник: korrespondent.net

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