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07. 05. 2019

Пожар в Шереметьево: украинка в тяжелом состоянии

Пострадавшая в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево украинка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Интерфакс-Украина.

"Среди пострадавших – гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифосовского. Состояние – тяжелое", - сказал он.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.
 
Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
 
Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.
 

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Источник: korrespondent.net

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