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07. 05. 2019

В США обнародовали новую версию доклада Мюллера

Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило издание Buzzfeed со ссылкой на документ.

В новом документе значительная часть текста, по-видимому, содержащая засекреченные данные, прикрыта черным фоном.

"В понедельник Министерство юстиции опубликовало новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы 2016 года и кампании президента Дональда Трампа, таким образом дав понять, почему значительная часть документа из 448 страниц была отредактирована перед его публикацией ранее", - говорится в сообщении.

Новая версия была опубликована в ответ на совместный иск от Buzzfeed и организации Electronic Privacy Information Cente.

Отмечается, что в новой версии доклада Мюллера Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы в предыдущей версии. В большинстве случаев речь идет о том, что засекреченная информация имеет отношение к расследованию, которое еще продолжается, и поэтому не может быть обнародована.

 
Так выглядят большинство страниц в новой версии доклада

Напомним, 24 марта Министерство юстиции США опубликовало краткие итоги расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В документе, в частности, говорилось, что Мюллер не получил достаточно доказательств возможного сговора кампании президента США Дональда Трампа с россиянами, а также препятствование правосудию с его стороны.

Скандал с возможным российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Хиллари Клинтон, обвиняют РФ в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

Расследование длилось с мая 2017 года, когда Мюллер, экс-глава ФБР, был назначен на пост спецпрокурора. На протяжении этого времени Мюллер изучал возможность того, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами для победы на выборах.

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Источник: korrespondent.net

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