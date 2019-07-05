В РФ нашли "виновных" по делу о загрязнении нефти

"Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сказал Новак.

В России задержали четыре человека по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Министр также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.

По его словам, ожидается, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

"В ближайшее время ожидаем согласование на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши", - добавил Новак.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.

2 мая в Беларуси сообщили о поступлении чистой российской нефти по нефтепроводу Дружба.

Накануне о готовности возобновить экспорт российской нефти сообщили в Укртранснафте.