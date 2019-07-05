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07. 05. 2019

Россия упрощает получение вида на жительство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что круг иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство в России без разрешения на временное проживание, будет расширен. Об этом во вторник, 7 мая сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается вида на жительство, мы расширяем круг лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание. Речь идет о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики, их родственников по прямой линии", - сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что вид на жительство смогут получить родившееся в России дети, которых усыновили иностранцы и высококвалифицированные специалисты.

Ранее Путин подписал новый указ, которым украинским переселенцам разрешается выдавать гражданство по упрощенной процедуре.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. 

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Источник: korrespondent.net

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