Следствие рассказало об ошибках пилотов в Шереметьево - СМИ

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 допустили несколько ошибок, косвенно повлиявших на распространение пламени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, сотрудники СК и Росавиации установили, что после приземления самолета пилоты открыли в кабине боковое окно. Это действие могло усилить тягу воздуха и скорость горения.
Также ситуация могла усугубиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.
"Двигатели работали до того момента, пока их не потушили", - рассказал источник.
Сейчас сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку системы обучения пилотов Аэрофлота после авиакатастрофы в Шереметьево.
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Источник: korrespondent.net
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