Следствие рассказало об ошибках пилотов в Шереметьево - СМИ

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 допустили несколько ошибок, косвенно повлиявших на распространение пламени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, сотрудники СК и Росавиации установили, что после приземления самолета пилоты открыли в кабине боковое окно. Это действие могло усилить тягу воздуха и скорость горения.

Также ситуация могла усугубиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

"Двигатели работали до того момента, пока их не потушили", - рассказал источник.

Сейчас сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку системы обучения пилотов Аэрофлота после авиакатастрофы в Шереметьево.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.

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Источник: korrespondent.net