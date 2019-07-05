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07. 05. 2019

В Германии открылся первый электрический автобан

В федеральной земле Гессен во вторник, 7 мая, открыт первый электрический автобан. По отрезку пути длиной около 14 километров на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний.

К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект.

В его реализации задействованы также технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер (Rita Schwarzelühr-Sutter). По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. "Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среду грузоперевозкам", - уверена Шварцелюр-Зутер.

Ранее в Беларуси заявили о создании трех электромобилей. На данный момент инженеры работают над городским электромобилем, минивэном и грузовиком.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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