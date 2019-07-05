Гражданство РФ с начала года получили 19 тысяч украинцев

Россия в первом квартале 2019 года предоставила гражданство для почти 19 тысяч украинцев. Об этом говорится в статистических данных по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-март 18 тысяч 894 украинца получили гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 14 тысяч 742 видов на жительство для украинцев. Всего в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 169 тысяч 356 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в первом квартале получили 14 тысяч 972 разрешения на временное проживание в РФ, тогда как проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 151 тысяча 87 украинцев.

При этом за январь-март 2018 года российское гражданство получили 19,4 тысяч граждан Украины.

Напомним, за весь 2018 год Россия предоставила гражданство 83 тысячам украинцев. Тогда сообщалось, что количество украинцев, желающих получить российский паспорт, уменьшается третий год подряд.

Как известно, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

В МИД Украины заявили, что Киев не признает законы об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам.

А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил, что Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта. Ранее он же заявил, что жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины.

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Источник: korrespondent.net