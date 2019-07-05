Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2019, вторник, 18:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
07. 05. 2019

Опубликованы фото прорвавшегося в горящий самолет в Шереметьево пилота

В Сети опубликовали раскадровку видео с горящим в Шереметьево SSJ-100, где заметно, что один из пилотов возвращается в охваченный пламенем самолет, сообщают российские СМИ.

Сначала летчик выбирается по тросу из окна кабины. Затем он с разбега прорывается в салон по надувному трапу и выносит из самолета другого пилота.

 Стоп-кадр из видео с горящим самолетом в Москве
 

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ Александр Евдокимов, отец командира экипажа Дениса Евдокимова, его сын приказал второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего.

Сейчас Денис Евдокимов находится в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

 Стоп-кадр из видео с горящим самолетом в Москве
 

Его отец призвал не обвинять экипаж в неумении летать.

"Денис был командиром Ил-76, он подполковник запаса, затем работал вторым пилотом, потом командиром воздушного судна. Много лет он летал на Boeing, потом перешел на SSJ-100", — рассказал он.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.
 
Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
 
Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.