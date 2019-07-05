Опубликованы фото прорвавшегося в горящий самолет в Шереметьево пилота

В Сети опубликовали раскадровку видео с горящим в Шереметьево SSJ-100, где заметно, что один из пилотов возвращается в охваченный пламенем самолет, сообщают российские СМИ.
Сначала летчик выбирается по тросу из окна кабины. Затем он с разбега прорывается в салон по надувному трапу и выносит из самолета другого пилота.
Как сообщил телеканалу РЕН ТВ Александр Евдокимов, отец командира экипажа Дениса Евдокимова, его сын приказал второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего.
Сейчас Денис Евдокимов находится в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.
Его отец призвал не обвинять экипаж в неумении летать.
"Денис был командиром Ил-76, он подполковник запаса, затем работал вторым пилотом, потом командиром воздушного судна. Много лет он летал на Boeing, потом перешел на SSJ-100", — рассказал он.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby