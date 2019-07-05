Опубликованы фото прорвавшегося в горящий самолет в Шереметьево пилота

В Сети опубликовали раскадровку видео с горящим в Шереметьево SSJ-100, где заметно, что один из пилотов возвращается в охваченный пламенем самолет, сообщают российские СМИ.

Сначала летчик выбирается по тросу из окна кабины. Затем он с разбега прорывается в салон по надувному трапу и выносит из самолета другого пилота.

Стоп-кадр из видео с горящим самолетом в Москве

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ Александр Евдокимов, отец командира экипажа Дениса Евдокимова, его сын приказал второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего.

Сейчас Денис Евдокимов находится в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

Стоп-кадр из видео с горящим самолетом в Москве

Его отец призвал не обвинять экипаж в неумении летать.

"Денис был командиром Ил-76, он подполковник запаса, затем работал вторым пилотом, потом командиром воздушного судна. Много лет он летал на Boeing, потом перешел на SSJ-100", — рассказал он.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.

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Источник: korrespondent.net