ЧП в Шереметьево: СМИ узнали данные черных ящиков

Специалисты получили первые данные речевых самописцев самолета Superjet 100, потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Данные самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

Отмечается, что скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать аварию.

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

Как сообщалось, среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.

В результате катастрофы погиб 41 человек.

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Источник: korrespondent.net