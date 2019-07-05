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07. 05. 2019

Британия примет участие в выборах в Европарламент

Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте. Об этом сообщает ВВС.

Голосование назначено на 23 мая, но премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Великобритании не придется принимать участие, если депутаты утвердят соглашение о Brexit.

Но сегодня министр по делам правительства Дэвид Лидингтон заявио, что, к сожалению, "не удастся завершить этот процесс" до даты, когда Великобритания обязана принять участие в выборах.

"Мы удвоим наши усилия...чтобы убедиться, что отсрочка после этого будет как можно короче. В идеале мы хотели бы оказаться в ситуации, когда эти члены Европарламента никогда не займут свои места в Европейском парламенте", - сказал Лидингтон, имея ввиду британских евродепутатов.

Ранее стало известно, что Великобритания начала подготовку к выборам в Европарламент. Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов бюллетеней.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила власти ЕС об отсрочке Brexit до 30 июня. В свою очередь Европейский Совет рассматривает возможность отсрочки на год, которая может быть сокращена в случае необходимости.

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Источник: korrespondent.net

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