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07. 05. 2019

Во Франции мужчина захватил заложников в магазине

Неизвестный захватил заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой, передает портал France Info. Злоумышленник вооружен, он удерживает пять человек.

Мужчина требует вызвать переговорщика и отодвинуть оцепление. Он угрожает открыть стрельбу по полицейским и убить одного из заложников.

Местная полиция через Twitter сообщила о проведении полицейской операции в Бланьяке и призвала избегать этого района.

Тем временем, мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передает газета Figaro.

Огонь по стражам порядка он открыл, чтобы периметр безопасности был отодвинут на большее расстояние.

Как сообщает газета со ссылкой на источник в полицейских кругах, "террористическая версия не является приоритетной". О мотивах злоумышленника не сообщается.

Как сообщалось, в Киеве наркоман взял в заложники свою мать, ее освобождал КОРД.

Ранее в Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который взял в заложники собственных детей.

В Киеве задержали грабителя, который взял в заложники свою мать

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Источник: korrespondent.net

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