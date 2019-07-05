В ЕК прокомментировали сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "совершенно недопустимо" сравнивать главу Европейского совета Дональда Туска с диктаторами Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером, как это было сделано польским государственным телевидением, пишет Euractiv.

"Я видел на днях, как моего друга Дональда Туска сравнили с Гитлером и Сталиным. Это абсолютно неприемлемо и отвратительно", - сказал Юнкер.

По его словам, таким обвинениям не место в "европейских демократических дебатах", а с популистами и экстремистами нужно бороться не словами, а действиями.

Polish state media, fully controlled by the national-conservative govt, continues its smear campaign against @donaldtusk.



Yesterday, in the main news program of the state TV the footage of Hitler&Stalin was added to the report on Tusk's speech at the Warsaw University 👇👇 pic.twitter.com/APaW2Ly1N1 — Bartosz T. Wieliński 🇵🇱💯 (@Bart_Wielinski) 4 мая 2019 г.

Туск, бывший премьер-министр Польши и главный конкурент правящей националистической партии "Право и справедливость", на прошлой неделе выступил с большой речью в Варшаве, выступив с жесткой критикой правительства.

Он призвал правящих евроскептиков прекратить попирать верховенство закона и конституцию Польши. СМИ ранее предполагали, что он может вернуться в польскую политику после того, как в ноябре истечет срок его полномочий в ЕС.

После выступления в Варшаве государственная телерадиокомпания Польши выпустила видеоролик, стремясь дискредитировать Туска как политика, который якобы преследует немецкие, а не польские национальные интересы.

Видео начинается с кадров встречи Туска с немецким канцлером Ангелой Меркель, а затем показаны архивные кадры, снятые перед Второй мировой войной, на которых можно увидеть подписание пакта Риббентропа-Молотова, а также Сталина и Гитлера.

Напомним, 18-20 февраля Дональд Туск находился с визитом в Украине. Накануне он выступил в Верховной Раде с речью на украинском языке. Также президент Европейского Совета почтил память Героев Небесной сотни в Киеве.

Туск стал почетным доктором университета во Львове

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Источник: korrespondent.net