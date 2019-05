В ЕК прокомментировали сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "совершенно недопустимо" сравнивать главу Европейского совета Дональда Туска с диктаторами Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером, как это было сделано польским государственным телевидением, пишет Euractiv.

"Я видел на днях, как моего друга Дональда Туска сравнили с Гитлером и Сталиным. Это абсолютно неприемлемо и отвратительно", - сказал Юнкер.

По его словам, таким обвинениям не место в "европейских демократических дебатах", а с популистами и экстремистами нужно бороться не словами, а действиями.

Polish state media, fully controlled by the national-conservative govt, continues its smear campaign against @donaldtusk.



Yesterday, in the main news program of the state TV the footage of Hitler&Stalin was added to the report on Tusk's speech at the Warsaw University 👇👇 pic.twitter.com/APaW2Ly1N1