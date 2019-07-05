Война Трампа с Китаем. Вместо мира новый удар

Завершение торговой войны между США и Китаем ожидалось в этом месяце, но американский президент Дональд Трамп анонсировал резкое увеличение импортных пошлин на китайские товары, в результате которых под действием ограничительных тарифов может оказаться весь экспорт из КНР в Штаты.

Заявление Трампа поставило поду угрозу намеченные на 10 мая переговоры между Вашингтоном и Пекином, на которых стороны еще могут согласовать условия торговой сделки, говорят эксперты. Угроза новыми пошлинами также обвалила фондовый рынок Китая. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Чем Трамп грозит Китаю

Переговоры США и Китая об окончании торговой войны, которая длится год, еще недавно были, по словам американской стороны, "близки к завершению", но теперь обострились.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что Пекин пытается "передоговориться" в последний момент, отметив, что переговоры продолжаются, "но слишком медленно".

И добавил, что увеличивает тарифы на 200 миллиардов долларов китайского экспорта с 10 процентов до 25 процентов с пятницы, 10 мая.

"Уже десять месяцев Китай платит пошлину в 25 процентов на экспорт в США продукции объемом 50 миллиардов долларов, и 10 процентов на другие типы экспорта объемом 200 миллиардов долларов. Тарифы почти не отразились на стоимости продукцию, основную нагрузку понес Китай", - написал Трамп.

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Американский президент подчеркнул, что эти тарифы частично стали причиной "прекрасных экономических результатов" США.

После такого сообщения президента США юань подешевел на 1,3 процента, а индекс Шанхайской биржи в понедельник упал на 5,6 процента.

Реакция Пекина была противоречивой: сначала Wall Street Journal писала, что очередной раунд переговоров будет отменен, но потом министерство иностранных дел Китая заявило, что подготовка идет по плану.

Чего добивается Трамп

Американский президент ввел серию импортных пошлин и начал торговую войну, мотивируя это диспропорциями в торговле между странами. Он также обвиняет Китай в системной краже технологий, для которой используются легальные механизмы.

По закону, для доступа на китайский рынок иностранные компании обязаны открывать совместные предприятия с местными партнерами. Получив доступ к чужим технологиям компании КНР их копируют.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности увеличить закупки американской продукции и принять меры по защите интеллектуальной собственности.

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Но американской стороне не понравилост то, что Пекин не собирается менять свои законы, а хочет ограничиться только указания отраслевым министерствам и отдельным государственным компаниям, пишет New York Times.

По сведениям Financial Times, стороны не могут договориться и о том, как соглашение будет введено в действие: американцы хотели бы отменять пошлины постепенно, а китайцы настаивают на том, чтобы это было сделано сразу и одномоментно.

Что ожидать от переговоров

Трамп ранее несколько раз угрожал поднять тарифы на китайскую продукцию, но в конце чаще всего отменял свое решение, ссылаясь на прогресс на переговорах.

В ING Bank называют новые угрозы Трампа рискованной, но, вероятно, успешной стратегией переговоров с Китаем. В ING Bank по-прежнему ждут, что сделка будет совершена, и указывают на аналогичную ситуацию в переговорах США по НАФТА.

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Швейцарский банк Julius Baer считает, что обе стороны заинтересованы в продолжении диалога. Так, с начала года улучшение настроений было ключевым драйвером роста сырьевого рынка и срыв торговых переговоров может иметь долгосрочные фундаментальные последствия.

В Capital Economics указывают, что повышение пошлин ударит по США, поскольку замещать эти китайские товары будет сложнее: ранее пошлины распространялись в первую очередь на те позиции, по которым найти альтернативных поставщиков было легче.

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Источник: korrespondent.net