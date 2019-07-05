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07. 05. 2019

Заложников во Франции захватил подросток – СМИ

Полиция опознала человека, захватившего заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Как сообщает во вторник газета La Depeche du Midi, им оказался 17-летний подросток.

В свою очередь телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Несмотря на то, что прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, никакой информации о его мотивах и требованиях пока не поступало. Вместе с тем, власти пока не связывают данное происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления. Также известно, что одну из женщин захватчик отпустил.

Полицейский спецназ RAID и BRI по итогам наблюдений констатировал наличие четырех связанных заложников в помещении магазина, возле которых находится вооруженный преступник. По информации издания, все заложники - женщины. Одна из них якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика.

Ранее сообщалось, что во Франции мужчина захватил заложников в магазине. Мужчина требует вызвать переговорщика и отодвинуть оцепление. Он угрожает открыть стрельбу по полицейским и убить одного из заложников.

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Источник: korrespondent.net

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