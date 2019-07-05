Главред WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон вместе с актрисой Памелой Андерсон посетили сооснователя проекта Джулиана Ассанжа, который в настоящее время находится в британской тюрьме. Об этом пишет The Guardian.

Храфнссон заявил, что Ассанж потерял в весе, однако "его дух силен, и это самое важное".

"Это не правосудие. Это мерзость. Кто-то сказал, что вы можете судить о цивилизованности общества, посещая его тюрьмы… Это должно закончиться, будет борьба", - заключил Храфнссон.

Накануне Памела Андерсон пришла к Джулиану Ассанжу в тюрьму. Актриса раскритиковала решение суда заключить журналиста в тюрьме усиленного режима.

Суд в Лондоне арестовал Ассанжа почти на год, но в ООН считают, что приговор Ассанжа несоразмерен его преступлению. Ранее сообщалось, что Памела Андерсон раскритиковала феминизм.

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Источник: korrespondent.net