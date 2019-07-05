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07. 05. 2019

Во Франции школа взяла в ученики баранов, чтобы избежать сокращения

Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.

Необходимость сокращения классов объяснялась снижением общего числа учащихся. Родители, в свою очередь, жаловались, что это приведет к росту среднего числа занимающихся в них учеников и, соответственно, ухудшит качество образования.

В результате местный фермер привел в школу отару, 15 ягнят из которой были внесены в списки учеников образовательного учреждения. У каждого парнокопытного есть свидетельство о рождении. Акцию поддержал и мэр региона Жан-Луи Маре.

Напомним, в Нигерии из-за стада овец произошла перестрелка. В результате противостояния охотников и бандитов из-за краденых домашних животных погибли более 30 человек. Полиция проводит расследование.

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Источник: korrespondent.net

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