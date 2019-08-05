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08. 05. 2019

Во Франции освободили всех захваченных заложников

 
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников, сообщает газета Le Figaro.
 
Первой была освобождена 30-летняя женщина. После были отпущены и управляющая магазина с двумя сотрудницами.
 
Спецоперация в магазине все еще продолжается, вооруженный несовершеннолетний по-прежнему находится в помещении. Молодой человек называет себя "вооруженной рукой желтых жилетов", 15 февраля он был задержан на демонстрации, организованной членами этого общественного движения.
 
В доме злоумышленника силовики провели обыск, во время которого обнаружили записка, в которой молодой человек извиняется за то, что сделал. По его словам, он пошел на такой шаг, "чтобы желтые жилеты выиграли битву".

В США четыре человека погибли при захвате заложников
 
Напомним, о том, что неизвестный захватил заложников во Франции, стало известно ранее 7 мая. Молодой человек открыл огонь по полицейским.

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Источник: korrespondent.net

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