В США в школе произошла стрельба: есть раненые



По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в американском штате Колорадо, сообщает телеканал NBC.



Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Учащихся школы эвакуировали. Всего в учебном заведении обучается 1850 школьников разных возрастов.



Двое подозреваемых в стрельбе задержаны. Ведутся поиски третьего предполагаемого преступника.



О мотивах стрелков, пока ничего не известно. Reuters со ссылкой на отца одного из учеников, который стал свидетелем событий, сообщает, что один из стрелков вошел в класс и начал стрелять из пистолета, второй уже был в классе.



Напомним, ранее в Одессе во время уроков расстреляли школу, а в школе Авдеевки распылили газ.

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Источник: korrespondent.net