Захватившего заложников во Франции задержали



Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в своем в Twitter, что 17-летний подросток, захвативший заложников в табачном магазине под Тулузой, задержан полицией.



"Захвативший заложников в коммуне Бланьяк задержан. Выражаю благодарность отрядам RAID и BRI за их хладнокровие и профессионализм, а также всем сотрудникам сил безопасности и спасателям, мобилизованным под руководством префекта Верхней Гаронны", – написал он.



Как сообщалось, 7 мая 17-летний молодой человек захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой. Позже четыре захваченные женщины были отпущены, сам вооруженный преступник оставался в здании.

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Источник: korrespondent.net