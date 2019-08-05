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08. 05. 2019

Захватившего заложников во Франции задержали


Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в своем в Twitter, что 17-летний подросток, захвативший заложников в табачном магазине под Тулузой, задержан полицией.
 
"Захвативший заложников в коммуне Бланьяк задержан. Выражаю благодарность отрядам RAID и BRI за их хладнокровие и профессионализм, а также всем сотрудникам сил безопасности и спасателям, мобилизованным под руководством префекта Верхней Гаронны", – написал он.
 
Как сообщалось, 7 мая 17-летний молодой человек захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой. Позже четыре захваченные женщины были отпущены, сам вооруженный преступник оставался в здании.

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Источник: korrespondent.net

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