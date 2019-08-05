Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2019, среда, 04:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 05. 2019

В Италии продают дома за один евро


Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро, сообщает The Sun.
 
Новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома. В противном случае он будет лишен гарантийного депозита в размере около 7000 евро.
 
В настоящий момент за евро можно купить одно из 100 заброшенных зданий. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще около 400 предложений.
 
Отмечается, сто стоимость ремонта домов обойдется новым собственникам примерно в 95 евро за кв. м.
 
Напомним, ранее Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине. Также были определены лучшие страны Европы для покупки недвижимости.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.