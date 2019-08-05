В Италии продают дома за один евро



Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро, сообщает The Sun.



Новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома. В противном случае он будет лишен гарантийного депозита в размере около 7000 евро.



В настоящий момент за евро можно купить одно из 100 заброшенных зданий. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще около 400 предложений.



Отмечается, сто стоимость ремонта домов обойдется новым собственникам примерно в 95 евро за кв. м.



Напомним, ранее Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине. Также были определены лучшие страны Европы для покупки недвижимости.

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Источник: korrespondent.net