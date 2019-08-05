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08. 05. 2019

США направят корабль к берегам Венесуэлы


США намерены направить в Венесуэлу военный госпитальный корабль в связи с обострением политического кризиса в стране, сообщает Reuters со ссылкой на американские власти.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что судно Comfort будет послано для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

"В июне по распоряжению президента Дональда Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки", – сказал политик.

Пенс отметил, что судно будет предоставлять медицинскую помощь венесуэльским беженцам.

В прошлом году США уже направляли в Южную Америку госпитальный корабль. Тогда он совершал остановки в Гондурасе, Эквадоре, Перу и Колумбии.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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