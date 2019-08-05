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08. 05. 2019

Стрельба в школе в США: погиб один из учеников


Один из восьми пострадавших в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо скончался в больнице, сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас.
 
"Мы можем подтвердить, что один из учеников STEM был убит в результате сегодняшнего инцидента. Близкие родственники были уведомлены", – говорится в сообщении.
 
Напомним, стрельба в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в штате Колорадо произошла 8 мая. По предварительным данным, двое учеников этой школы пришли в учебное заведение с оружием и открыли стрельбу по своим одноклассникам.

В Киевской области восьмиклассник "заминировал" школы
 
Ранения различной степени тяжести получили восемь учащихся. Оба стрелка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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Источник: korrespondent.net

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