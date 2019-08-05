Стрельба в школе в США: погиб один из учеников



Один из восьми пострадавших в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо скончался в больнице, сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас.



"Мы можем подтвердить, что один из учеников STEM был убит в результате сегодняшнего инцидента. Близкие родственники были уведомлены", – говорится в сообщении.



Напомним, стрельба в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в штате Колорадо произошла 8 мая. По предварительным данным, двое учеников этой школы пришли в учебное заведение с оружием и открыли стрельбу по своим одноклассникам.



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Ранения различной степени тяжести получили восемь учащихся. Оба стрелка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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Источник: korrespondent.net