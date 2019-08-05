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08. 05. 2019

В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей


В японской префектуре Сига в городе Оцу автомобиль влетел в толпу детей, сообщают местные СМИ в среду, 8 мая.
 
По данных правоохранителей, машину вынесло на тротуар после столкновения с другим участником движения на перекрестке. В этот момент на тротуаре находились дети детсадовского возраста.  
 
В результате инцидента госпитализированы по меньшей мере 13 человек, включая воспитателей детского сада. Двое детей и один взрослый после аварии потеряли сознание.
 
Состояние пострадавших в настоящий момент не уточняется.

Напомним, в ночь на 1 января в Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни.

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Источник: korrespondent.net

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