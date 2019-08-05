В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей

В японской префектуре Сига в городе Оцу автомобиль влетел в толпу детей, сообщают местные СМИ в среду, 8 мая.
Напомним, в ночь на 1 января в Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни.
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Источник: korrespondent.net
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