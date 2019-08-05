Байден лидирует среди демократов-кандидатов в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в рейтинге популярности среди потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Голос Америки.

Так, Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса The Hill.

Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах и поставил под сомнение его умственные способности.

Позже сообщалось, что Байден опережает Трампа по опросам на шесть процентных пунктов.

Напомним, что свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден - самый старший и самый опытный политик в этой гонке.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

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Источник: korrespondent.net