Байден лидирует среди демократов-кандидатов в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в рейтинге популярности среди потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Голос Америки.
Так, Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса The Hill.
Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах и поставил под сомнение его умственные способности.
Позже сообщалось, что Байден опережает Трампа по опросам на шесть процентных пунктов.
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Источник: korrespondent.net
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